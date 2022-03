Rostock : Autofahrer mit 2,59 Promille in Markgrafenheide unterwegs

Die Polizei fand den Autofahrer schlafend auf dem Fahrersitz vor.

Rostock | Ein betrunkener Autofahrer hatte morgens am 14. März sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle in Markgrafenheide abgestellt und ist eingeschlafen. Autofahrer stark angetrunken Die Polizei wurde gegen 7 Uhr von Zeugen darüber informiert, dass der 51-Jährige offensichtlich stark angetrunken mit seinem Kleintransporter in Markgrafenheide unterwegs ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.