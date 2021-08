Umweltprojekt in Rostock : Mit Kippengullys soll das Hansaviertel sauberer werden

Um der steigenden Verschmutzung der Hansestadt Herr zu werden, will der BUND neue Wege der Müllentsorgung beschreiten.

Rostock | Ob am Stadthafen oder auf dem Margaretenplatz – kleine, achtlos auf die Straße geworfene Zigarettenstummel lassen sich beinahe überall in Rostock finden. Was nach Angaben des Naturschutzbundes BUND auch im Hansaviertel in den letzten Jahren stark zugenommen hat, könnte nun jedoch besonders in der Nähe von Kinderspielplätzen ein Gesundheitsrisiko darst...

