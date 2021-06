Staatliche Ballettschule Berlin : Großer Erfolg für kleine Tänzerin aus Rostock

Clara Beier hat das geschafft, wovon viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler an der Ballettschule Marquardt träumen.

Rostock | Langsam hebt sie die Arme. Spannung bis in die Fingerspitzen. Die Musik beginnt zu spielen, sie reckt das Kinn und dann fängt sie an sich zu drehen, wirbelt herum und streckt ein Bein vor das Andere. Wie eine Feder im Wind sieht sie dabei aus. Das ist es, was die Kunst des Tanzens ausmacht: Jede noch so anstrengende Bewegung sieht für den Zuschauer au...

