Band aus Rostock : Debütalbum von Les Enfants Sauvages entstand im Dorf

Die Aufnahme der Popsongs von Les Enfants Sauvages wurde während einer weltweiten Krise zum Hoffnungsschimmer.

Rostock | In einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern produzierten Axel Meier, Marten Pankow und Lena Schmidt in völliger Einsamkeit ihr Debütalbum. Die drei bilden das musikalische Trio Les Enfants Sauvages (zu deutsch: die wilden Kinder). Kennengelernt haben sich der Berliner Axel, der Rostocker Marten und die Schweizerin Lena an der Hochschule für Musik ...

