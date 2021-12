Rostock : Bande klaut Tausende Zigaretten

Mehrere Männer räumten laut Polizei in einem Supermarkt in Toitenwinkel den Tabakträger leer.

Rostock | Reichlich Beute gemacht hat eine Bande in einem Supermarkt im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Mehrere männliche Personen sollen am Dienstag gegen 10.30 Uhr insgesamt 149 Schachteln Zigaretten gestohlen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach haben die Täter, die sich in einer fremden Sprache unterhielten, den Zigarettenträger im Kassenber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.