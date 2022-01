Konzert im Livestream : Fünf Bands aus MV spielen für Aktion Instrumentenhafen

Mit dem Konzert am Sonnabend wollen die Künstler für die Tausch-Plattform der Rostocker Initiative hro.art aufmerksam machen. Darüber sollen ungenutzte Instrumente an Menschen verleiht werden, die welche spielen möchten.

Rostock | Endlich wieder Livemusik. Am Sonnabend geben gleich fünf lokale Bands ein Konzert – allerdings nicht vor Publikum, sondern live im Internet. Ab 20 Uhr können die Auftritte von Lappalie, Les Bummms Boys, Luna Soul, Sterni Fritz und Trashformers kostenlos per Livestream verfolgt werden. Mit ihrem Auftritt wollen die Bands die Aktion Instrumentenhafen unterstützen, die von der Initiative hro.art initiiert wurde. Related content „Der Instrumentenhafen sammelt Instrumente von Menschen, die sie selber nicht mehr benötigen und verleiht sie an Menschen und soziale Einrichtungen, die sich selber keine Instrumente leisten können, aber den Wunsch haben, Musik zu machen“, umreißt Tom „Grandma“ Ludwig, Schlagzeuger bei Les Bummms Boys, die Aktion. Prinzip: Alle können mitmachen Denn, so die Initiatoren, oft würden Menschen Dinge besitzen, die sie nicht mehr nutzen und dann in der Ecke verstauben würden. So wie beispielsweise Instrumente. Und das Prinzip ist ganz einfach. „Generell gilt: Alle können mitmachen, spenden, ausleihen. Jedes Instrument hilft, ob Blas-, Schlag-, Streich-, Tasten- oder Zupfinstrument“, heißt es auf der hro.art-Webseite. Diese werden dann als Dauerleihgabe zunächst für ein Jahr an Menschen weitergegeben, die dieses gerne nutzen möchten – mit Option auf Verlängerung. Sollte derjenige kein Interesse mehr an dem Instrument haben, kann er es einfach wieder zurückgeben. Related content Initiiert wurde die nachhaltige wie lokale Plattform hro.art von Rostocker Musikern, Künstlern und Kulturschaffenden. Das Konzert der Instrumentenhafen-Unterstützer, präsentiert von hro.art und dem Mau-Club, kann live und kostenlos auf YouTube sowie auf den sozialen Kanälen der teilnehmenden Bands gestreamt werden. ...

