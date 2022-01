Großprojekt in Rostock : Rathausanbau soll ab Ende 2022 in die Höhe wachsen

Zwei Gebäude sollen zwischen dem Neuen Markt und der Kleinen Wasserstraße mehr Platz für Mitarbeiter der Stadtverwaltung bieten. Neben Büroräumen ist unter anderem auch ein neuer Bürgerschaftssaal geplant.

Rostock | Offene Arbeitsbereiche, ein neuer Bürgerschaftssaal und eine Dachterrasse mit Blick über die Östliche Altstadt. All das soll er mit sich bringen, der neue Rathausanbau am Neuen Markt in der Rostocker Innenstadt. „Wir wollen eine lichte und freundliche Empfangssituation haben, die den Einwohner von Rostock begrüßt und aufnimmt“, sagte der zuständige Ar...

