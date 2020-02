Bauarbeiten in Rostock : 4500 Familien in Evershagen am 26. Februar ohne Netz

Wegen Bauarbeiten an Lichtwellenleiterkabeln bleiben von 7 bis 18 Uhr die Fernsehgeräte schwarz, teilt Infocity mit.

18. Februar 2020, 13:36 Uhr

Rostock | Wegen Bauarbeiten an Lichtwellenleiterkabeln im Zuge des Glasfaserausbaus bleiben am Mittwoch, 26. Februar, von 7 bis 18 Uhr die Fernsehgeräte in Evershagen schwarz. Das teilte der Anbieter Infocity am Dienstag mit.

Auch surfen und telefonieren über das Kabel wird bis in die frühen Abendstunden nicht möglich sein. Knapp 4500 Familien seien betroffen, in folgenden Straßen: Knud-Rasmussen-Straße 1-6 und 9-12, Nordal-Grieg-Straße 1-4, Aleksis-Kivi-Straße 1-30, Fridjof-Nansen-Straße 1-5a, Martin-Andersen-Nexö-Ring 2-7 und 10-17, Strindbergstraße 1-25, Henrik-Ibsen-Straße 1-27, Carl-von-Linné-Straße 1-12 und Lagerlöfstraße 1-12.