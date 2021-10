Beratung des Rostocker Archivs : Wie jedermann ganz einfach an seine Stasi-Akten kommt

Das beantworten Mitarbeiter des Stasi-Unterlagen-Archivs Rostock am 3. November in der ehemaligen Untersuchungshaft in der Innenstadt. Der nächste und letzte Termin dieser Art im Jahr 2021 findet am 1. Dezember statt.

Rostock | Die Staatssicherheit der ehemaligen DDR (Stasi) legte Akten zu nahezu jedem Bürger an, einige davon wurden noch 1989 von der totalitär anmutenden Institution vernichtet. Mittlerweile kann jeder die Einsicht in die Papiere beantragen, die damals angelegt und aufbewahrt wurden. Auch interessant: Bluessänger tritt kostenlos in ehemaliger Stasi U-Haft ...

