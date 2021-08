Rostock : Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit Bus

Die Fahrerin versuchte noch auszuweichen und schliff dabei etwa 14 Meter mit ihrem Auto am Bus entlang.

Rostock | Eine betrunkene Autofahrerin kollidierte am Sonntagmittag mit einem Bus in der Rostocker Lorenzstraße, teilte die Polizei am Montag mit. Die 37-jährige unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin soll mit ihrem Auto entgegengesetzt der Fahrtrichtung die Lorenzstraße befahren haben. Der ihr entgegenkommende Busfahrer sah das Auto und bremste ab. Daraufh...

