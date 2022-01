Prozessbeginn in Rostock : Bützower muss wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht

Der 55-Jährige soll seinen Vater im Dezember 2020 derart heftig angegriffen haben, dass dieser später an seinen Verletzungen starb. Am 17. Februar startet der Prozess in Rostock.

Rostock/Bützow | Ab 17.Februar muss sich ein 55-jährger Bützower vor der 3. Strafkammer des Landgerichts in Rostock wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Torsten B. wird vorgeworfen, seinen 88-jährigen Vater im Dezember 2020 mehrfach heftig zu Boden gestoßen zu haben, wodurch sich dieser die Halswirbel brach und infolge seine Arme und Beine gelähmt waren, so Anne Kruse, Sprecherin des Landgerichts. Anschließend soll der Sohn seinen Vater weiter angegriffen und verletzt haben. Weiterlesen: 88-Jähriger nach Streit mit Sohn gestorben Nachbarn, die den Lärm hörten, verständigten schließlich die Polizei. Das 88-jährige Opfer erlag wenige Tage nach dem Angriff seinen Verletzungen. Torsten B. befindet sich seit September 2021 in Untersuchungshaft. Laut Kruse wies das Landgericht in seiner Eröffnungsentscheidung darauf hin, dass sich der Angeklagte auch wegen versuchten Mordes durch Unterlassen in Tateinheit mit Körperverletzung mit Todesfolge und mit Aussetzung schuldig gemacht haben könnte. ...

