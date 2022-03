Erlebnisse an der Grenze : Busunternehmer bringt 35 Geflüchtete aus der Ukraine nach Rostock

Am Sonnabend hatte sich ein Buskonvoi auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht. Inzwischen befindet er sich mit Geflüchteten auf dem Rückweg. Ein Rostocker berichtet von seinen Erlebnissen vor Ort.

Rostock | Das, was der Rostocker Axel Buckentin am polnisch-ukrainischen Grenzübergang in der Nähe von Przemyśl gesehen hat, wirkt bedrückend. Riesige ausgediente Baumarkthallen wurden zu Flüchtlingsunterkünften umfunktioniert, Menschen müssen die Nächte eingeengt auf dem Boden oder auf Matratzen verbringen und Minderjährige harren teilweise bis zu 24 Stunden u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.