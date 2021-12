Weihnachtskonzert : Romantische Weihnachtslieder mit Björn Casapietra in Rostock

Fans von Weihnachtslieder aus allen Epochen können sich auf ein Konzert von Tenor Björn Casapietra in der Nikolaikirche in Rostock freuen. Am 16.12. ist der Künstler dort zu Gast.

Rostock | Mit Weihnachtsliedern von Georg Friedrich Händel, Leonard Cohen oder dem traditionellen „Maria durch ein Dornwald ging“ ist der Künstler Björn Casapietra derzeit auf Weihnachtstournee quer durch Deutschland. Gefühlvolle Melodien Am Donnerstag kommender Woche tritt der Tenor mit seinem Programm „Christmas Love Songs“ auch in der Nikolaikirche in ...

