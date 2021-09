Rostock : Compagnie de Comédie startet mit Tragikomödie in die neue Saison

Schauspielerin Gabriele Schwabe schlüpft nach fünf Jahren noch einmal in die Rolle der Berta, eine Oma, die durch ihren Enkel neuen Mut fasst.

Rostock | Am Wochenende wurde die neue Theatersaison des Rostocker Volkstheaters offiziell eröffnet. Auch in der Bühne 602, der Compagnie de Comédie, werden ab Freitag, 17. September, mit der so genannten Backpflaumenballade „Oma und Ich“ eine Tragikömodie, die Vorstellungen wieder aufgenommen, teilte das Theater am Montag mit. Weiterlesen: Volkstheater star...

