Demonstrationen in Rostock : Öffentliche Sicherheit gefährdet: Corona-Protest am Montag verboten

Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens sowie des Verhaltens von Teilnehmern bei den vergangenen Demonstrationen wird es kommenden Montag keine große Versammlung in Rostock geben.

Rostock | Sie trugen keine Masken, hielten sich nicht an die vorgegebene Versammlungsfläche und leisteten den Anweisungen der Polizei größtenteils nicht Folge. Bei den großen Corona-Protesten, die in den vergangenen Wochen jeden Montag in Rostock stattfanden, wurden die erteilten Auflagen meist nur spärlich, fast gar nicht umgesetzt. Die Stadt Rostock zieht daraus nun eine Konsequenz: eine derartige Demonstration in der kommenden Woche wurde untersagt. Weiterlesen: Corona-Demonstration führt zu chaotischen Szenen in der Innenstadt „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das jedoch nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten der Anmeldenden, Versammlungsleitenden und Teilnehmenden verbunden ist“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt Rostock am Freitag. Die Entscheidung sei einerseits darauf zurückzuführen, dass sich die Teilnehmer größtenteils nicht an die Auflagen hielten. Organisator habe Auflagen nicht durchsetzen können Andererseits sei auch das Vorgehen des Versammlungsleiters und Organisators der Corona-Proteste in Rostock, Jens Kaufmann, ein bedeutender Faktor für dieses Vorgehen gewesen. Vergangene Demonstrationen wurden von ihm vorzeitig für beendet erklärt, da er sich nicht im Stande sah, die entsprechenden Auflagen durchzusetzen. Daraufhin kam es wiederholt zu Ausschreitungen wie beispielsweise „spätere Eskalationen mit teilweise sogar gewalttätigem Verlauf“, heißt es seitens der Stadt. Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz Die Demonstration auf der Straße Am Strande, die Jens Kaufmann für den kommenden Montag ab 17 Uhr angemeldet hatte, wurde aufgrund dessen untersagt. Angekündigt wurden von Kaufmann bis zu 5000 Personen. In Rostock gebe es jedoch noch immer eine hohe Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus heißt es von der Stadt. Und wenn auf einer Versammlung „ganz bewusst gegen die Regelungen des Infektionsschutzes verstoßen wird, in dem Auflagen nicht erfüllt werden, kann eine sichere Versammlung nicht gewährleistet werden.“ ...

