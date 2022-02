Liveticker zum Nachlesen : Corona-Demo in Rostock verlief chaotisch, aber blieb friedlich

Die Protestler, dessen Versammlung eigentlich auf der Haedgehalbinsel im Stadthafen angemeldet war, tauchten dort nicht auf. Stattdessen zogen sie durch die Kröpeliner Straße.

Rostock | Angemeldet waren am 7. Februar in Rostock mehrere Corona-Demonstrationen als auch Gegendemonstrationen. Der größte Protest der Gegner der Corona-Maßnahmen war mit einer Versammlung auf der Haedgehalbinsel am Stadthafen angemeldet worden. Dort erschienen jedoch keine Protestler. Stattdessen zogen diese durch die Kröpeliner Straße. Die Demonstration bli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.