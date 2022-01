Omikron-Welle : Corona-Infektionen in sechs Rostocker Schulklassen

Auch in Kitas und Krankenhäusern schlägt sich die hochansteckende Omikron-Mutation nieder. Die Krankenhäuser rechnen mit mehr Ausfällen durch Quarantäne in den nächsten Tagen.

Rostock | Omikron ist seit Tagen die dominierende Coronavirus-Variante im Nordosten Deutschlands. Das schlägt sich nicht nur in den Neuansteckungen und Quarantänefällen nieder, auch in den Krankenhäusern ist die Personaldecke angespannt. 23 Kinder an vier Kitas infiziert Am Freitag blieb die Inzidenz der Neuansteckungen mit dem Virus in Rostock mit 389 Fä...

