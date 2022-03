Corona im Abwasser : Pandemiebekämpfung im Rostocker Klärwerk geht in die zweite Runde

Wie schon 2020 nimmt die Firma Nordwasser in der Rostocker Kläranlage Abwasserproben, die auf Corona untersucht werden. Diesmal soll alles besser werden. Neben Corona könnten auch andere Viren nachgewiesen werden.

Rostock | Während die Corona-Maßnahmen bundesweit Schritt für Schritt abgeschafft werden, geht die Pandemiebekämpfung in der Rostocker Kläranlage in die nächste Runde. Zum zweiten Mal nach 2020 beteiligt sich das Unternehmen Nordwasser an einem deutschlandweiten Projekt zur systematischen Überwachung des Coronavirus im Abwasser. Nachdem der erste Durchlauf auf ...

