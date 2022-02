Baudenkmale in Rostock : Das Terrassenhaus ist das Tor nach Evershagen

Alte Gebäude gibt es in Rostock genug, die meisten davon saniert und zeitgemäß modernisiert. Einige aber sollen möglichst originalgetreu erhalten bleiben. Wir schauen hinter manche der denkmalgeschützten Mauern.

Rostock | Dieser Block ist so lang, er braucht acht Hausnummern. Und er ist etwas Besonderes: Das Terrassenhaus in Evershagen war die erste sogenannte Großwohneinheit in Rostock für fast 4000 Menschen – gebaut nach den Ideen des Rostocker Chefarchitekten Peter Baumbach. Ein Haus wie eine kleine Stadt sollte es werden, elf Etagen hoch und mit allem ausg...

