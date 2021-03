Bürgerbeauftragter MVs : Matthias Crone bietet Sprechtag in Rostock an

Anmeldungen für den Sprechtag sind jetzt möglich.

Rostock | Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, kann helfen, wenn es Probleme mit der öffentlichen Verwaltung im Land gibt und Rechte der Bürger verletzt wurden oder zu wahren sind. Er und seine Mitarbeiter beraten und unterstützen auch in sozialen Angelegenheiten. Crone wird am 24. März 2021 seinen nächsten Sprechtag in Ro...

