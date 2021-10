Paradies für Nähbegeisterte : Deutsch-Holländischer Stoffmarkt kommt nach Rostock

Am Sonntag können Nähbegeisterte an zahlreichen Ständen auf dem Neuen Markt nach Stoffen, Kurzwaren und vielem mehr stöbern.

Rostock | Gepunktet, kariert, kuscheliger Fleece oder weicher Nickystoff – auf dem Deutsch-Holländischen Stoffmarkt können Nähbegeisterte eine große Auswahl an Stoffen entdecken. Dieser macht am Sonntag, 17. Oktober, auf dem Neuen Markt in Rostock Station. Laut den Veranstaltern können die Besucher zwischen 11.30 und 17 Uhr an zahlreichen kreativ dekorierten St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.