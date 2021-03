Rostock und Warnemünde : Deutsche Bahn investiert in die Verschönerung der Bahnhöfe

Derzeit plane die Bahn mit der Hansestadt, wie der Bahnhofsvorplatz von Warnemünde gestaltet werden soll.

Rostock | Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr rund 310 Millionen Euro in die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern investieren, um die Schienen, Weichen und Brücken wieder fit zu machen, aber auch, um die Bahnhöfe im Norden zu verschönern. Darüber informierte die DB in einer Mitteilung. Auch in Rostock, Warnemünde und Bützow sind Modernisierungen geplan...

