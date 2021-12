Zeugen gesucht : Diebe stehlen in Rostock E-Bike und fahren Zeugin an

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, denen das Rad möglicherweise zum Kauf angeboten wurde.

Rostock | Ein diebisches Pärchen hat in Rostock ein E-Bike gestohlen und eine Zeugin angefahren. Nun sucht die Polizei nach weiteren Beobachtern der Tat. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, ereignete sich die Tat am Dienstag, 7. Dezember, gegen 17.45 Uhr in einer Tiefgarage Am Lohmühlengraben. Der Mann und Frau fuhren mit einem dunkelgrauen Opel Zafira...

