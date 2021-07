Warnow Park in Rostock : Supermarkt Edeka hat die beste Frischeabteilung in MV

Das Fachmagazin Rundschau verleiht jährlich den so genannten Deutschen Fruchtpreis. Dieses Jahr wurde der Supermarkt von Stephan Cunäus als Landessieger ausgezeichnet. Cunäus gibt diese Ehre weiter an seine Mitarbeiter.

Rostock | Erst 33 Jahre alt ist Stephan Cunäus und leitet bereits jetzt den größten Edeka in Rostock. Besonders stolz ist er jedoch auf die Mitarbeiter des so genannten Frische-Theaters seines 9000 Quadratmeter großer Ladens im Warnow Park. Diesen verlieh er am Montag Ehrenmedaillen. Grund dafür war sein vorheriger Aufenthalt in Baden-Baden, wo er bei einer Prei...

