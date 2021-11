Besonderer Beruf : Ein Rostocker bringt als Weihnachtmann Kinderaugen zum Funkeln

Christian Symann sorgt dafür, dass die Jüngsten weiterhin an den Weihnachtsmann glauben. Seit Jahren zieht er als solcher im Dezember von Tür zu Tür. Familien können ihn mieten.

Rostock | Wenn es am 24. Dezember bei vielen Familien in und um Rostock laut an der Tür klopft und diese dann vorsichtig geöffnet wird, kann es sein, dass der Weihnachtsmann vor der Tür steht – unverkennbar mit langem Bart und rotem Mantel. Mit schweren Schritten, klingelnden Glocken an seinen Schuhen und einem Sack voller Geschenke betritt er die Wohnungen und...

