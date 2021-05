Bauprojekte in Gehlsdorf : Eine Tagesklinik und Wohnhäuser werden neu errichtet

Zusätzlich stimmte der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung für den Bau eine Halle im Überseehafen.

Rostock | In den nächsten Jahren wird der Stadtteil Gehlsdorf wachsen. So viel steht nach der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats fest. Denn die Mitglieder des Gremiums votierten für den Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern in der Friedrich-Fischer-Straße und dem Bau einer Tageseinrichtung für Behinderte durch den Michaelshof am Moennichpark. Auch für ein Betriebs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.