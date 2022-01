Rostock : Eiscafé in der KTV schließt für immer

Laut den Betreibern macht das Belloy's zum 31. Januar zu.

Rostock | Das Eiscafé Belloy's Finest Ice Cream & more in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) macht zu. Wie die Betreiber auf ihren sozialen Kanälen bekannt gaben, wird das Geschäft in der Wismarschen Straße am Montag, 31. Januar, komplett geschlossen. Gründe für dieses Entschluss wurden nicht mitgeteilt. Related content Zum Angebot zählten unter anderem Softeis, frisch gebackene Poffertjes und Waffeln sowie Kuchen und Cookies. Das Café gibt es seit etwa zwei Jahren in der Nähe des Doberaner Platzes. ...

