„Songwriterin des Jahres“ 2022 : Emilia aus Rostock gewinnt die Kika-Talentshow „Dein Song“

Emilia erhielt beim Voting für ihren Song „Outside And Inside“ die meisten Stimmen.

Rostock | Es ist der krönende Abschluss für eine wochenlang andauernde Reise, die die zwölfjährige Emilia aus Rostock angetreten ist. Sie setzte sich am Freitag in der Finalsendung der Kika-Talentshow „Dein Song“ gegen neun Konkurrenten durch und darf sich als Gewinnerin „Songwriterin des Jahres“ 2022 nennen. Weiterlesen: Emilia aus Rostock kämpft um Sieg be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.