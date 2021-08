Kundgebung in Lichtenhagen : Rostocker gedenken an Ausschreitungen am Sonnenblumenhaus

Am Sonntag wurde an die rassistischen Pogrome am Sonnenblumenhaus in den 1990er Jahren in Lichtenhagen erinnert. Heutzutage gebe es immer noch Parallelen zu damals, so die Veranstalter.

Rostock | An vergangene Verbrechen erinnern und auf derzeitige Probleme aufmerksam machen. Das ist die Intention der Rostocker Initiative Pro Bleiberecht und der so genannten Interventionistische Linken, die gemeinsam am 22. August eine Veranstaltungsreihe durchführten, um auf den 29. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen in Lichtenhagen aufmerksam zu mac...

