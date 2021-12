Protest gegen Schließungen : Erneuter Lockdown ist für Rostocker Kinos eine Katastrophe

Seit dem 9. Dezember sind sie wieder geschlossen. Die Kinobetreiber in der Hansestadt beklagen die nicht vorhandene Planungssicherheit sowie den Wegfall des kompletten Weihnachtsgeschäfts.

Rostock | Die Rostocker Kinos befinden sich mittlerweile im dritten Lockdown. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Ines Lorenz. „Und jetzt geht uns auch noch das zweite Weihnachtsgeschäft in Folge flöten“, schimpft die Theaterleiterin des Cinestar in Lütten Klein – größtes Kino in Rostock. Am Dienstag wollen Kinobetreiber aus ganz Mecklenburg-Vorpommern ihrem Frust...

