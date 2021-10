Taufe im Rostocker Stadthafen : Mit neuer E-Fähre klimafreundlich über die Warnow schippern

Die frisch getaufte „Warnowstromer“ verbindet ab Montag die Anlegestellen am Kabutzenhof und in Gehlsdorf miteinander.

Rostock | Mit einem lauten Krachen zerschellt die Sektflasche an der Bordwand der ersten Elektro-Solar-Personenfähre in Mecklenburg-Vorpommern. Applaus ertönt an der Anlegestelle Kabutzenhof im Rostocker Stadthafen. Die Taufe der Fähre „Warnowstromer“ – ein Prestige-Projekt der Hansestadt – am Freitag ist geglückt. Weiterlesen und hören: E-Fähre für Rostock ...

