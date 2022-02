Rostock : Erste Frühlingsboten erblühen in der Innenstadt

Zwar ist es erst Mitte Februar, aber wer mit offenen Augen durch Rostock geht, kann bereits die ersten bunten Frühblüher entdecken, die aus der Erde herausschauen.

Rostock | Der Frühling schickt seine Boten voraus. An einigen Stellen in Rostock sind bereits die ersten bunten Farbtupfer zu finden. Rund um den Neuen Markt und die Marienkirche beispielsweise recken bereits Krokusse ihre Blüten aus der Erde gen Sonne. In den Farben Gelb und Violett leuchten die Frühblüher. ...

