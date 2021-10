Lokale Gastronomie : Erste Rostocker Kneipen und Bars setzen auf 2G-Regel

Einen Umsatzrückgang fürchtet ein Rostocker Wirt nicht. Ohnehin wären seine Stammgäste fast ausnahmslos geimpft. Andere Gastronomen wollen auf das Optionsmodell zumindest vorerst verzichten.

Rostock | Hatte zunächst das Peter-Weiß-Haus bereits als erster Rostocker Club den Einlass nur noch für Genesene und Geimpfte vorgeschrieben, ziehen jetzt auch nach den Neuerung in der Corona-Landesverordnung einige Rostocker Gastronomen nach. Am Freitag haben das b sieben, in der Straße Burgwall 7 und die Planbar, in der Leonhardstraße 20, zum ersten Mal nur m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.