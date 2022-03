Geflüchtete in Rostock : Erste ukrainische Kinder werden an Rostocker Schulen unterrichtet

Auch andere Kitas und Schulen bereiten sich darauf vor, bald geflüchtete Kinder zu betreuen. Das könnte aber Probleme geben.

Rostock | Schüsse hallen durch die Straßen, Panzer rollen durch die Städte und Raketen steuern die nächsten Ziele an. Zahlreiche ukrainische Familien fliehen derzeit aus ihrer Heimat, um sich vor der russischen Invasion in Sicherheit zu bringen. Auch in Rostock sind bereits Geflüchtete untergekommen. Unter ihnen Kinder und Jugendliche, die möglichst schnell an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.