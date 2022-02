Lost Places : Es herrscht Leben in Rostocks Geisterstadt am Groten Pohl

Jahrzehntelang waren es stadtnahe Kleingärten, doch vor ein paar Jahren wurden sie aufgegeben. Die verlassenen Gartenlauben des Groten Pohls ziehen heute Ausreißer, Kreative und Spaziergänger an.

Rostock | Einladend wirkt sie nicht, die ehemalige Kleingartensiedlung Groter Pohl. In die Tristesse eines grauen Wintertags gehüllt, stehen auf dem mehrere Hektar großen Gelände in unmittelbarer Nähe zur Rostocker Stadthalle einsame Hütten. Vergessen sind die Zeiten, in denen dort Familien ihre Freizeit verbrachten, Radieschen ernteten und Unkraut jäteten. Das...

