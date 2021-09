Leerstand in Rostock : Ex-Leiser-Schuhhaus ist seinem Verfall weiter ausgeliefert

Seit vier Jahren befinden sich Eigentümer Joachim Hoepp und die ehemalige Mieterin, die Ostseesparkasse Rostock im Streit um die Immobilie. Wann wieder Leben in das Gebäude einziehen kann, steht in den Sternen.

Rostock | Das Kaufhaus in der Kröpeliner Straße 64 in der Rostocker Innenstadt ist weiter seinem Verfall ausgeliefert. Denn der Rechtsstreit zwischen Eigentümer Joachim Hoepp, Gründer und Inhaber der Firma Nanu-Nana, mit der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) hält weiter an. Im noch offenen Verfahren am Landgericht Rostock kam es beim letzten Verhandlungstermin am ...

