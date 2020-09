Start ins Berufsleben : Fachkräfte der RSAG beginnen mit ihrer Ausbildung in Rostock

Zum dreizehnten Mal erhielt die RSAG den Titel „TOP Ausbildungsbetrieb“ durch die IHK zu Rostock.

von Tina Wollenschläger

04. September 2020, 16:36 Uhr

Rostock | Die sieben künftigen Fachkräfte im Fahrbetrieb freuen sich darauf, Menschen zu beraten und sie mit Bus und Bahn sicher durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu befördern. Ein angehender Mechatroniker und ein Kfz-Mechatroniker werden zukünftig den Technikbereich der RSAG verstärken.

„Auch in diesen schwierigen Zeiten bieten wir unseren motivierten und hochqualifizierten Auszubildenden eine langfristige Perspektive", betonen die Vorstände Yvette Hartmann und Jan Bleis. Zielsetzung sei grundsätzlich die Übernahme nach erfolgreich bestandener Ausbildung. Insgesamt lernen derzeit 31 Auszubildende in den Berufsgruppen Fachkraft im Fahrbetrieb, Mechatroniker und Kfz-Mechatroniker im Unternehmen: Bereits zum dreizehnten Mal in Folge hat die RSAG den Titel „TOP Ausbildungsbetrieb“ durch die IHK zu Rostock verliehen bekommen.

Auf der "Jobfactory 2020" präsent

Auch in Corona-Zeiten wirbt die RSAG aktuell bereits um Auszubildende für das kommende Ausbildungsjahr 2021: Wertvolle Tipps und Anregungen bietet die Jobfactory 2020, die erfolgreiche Berufsorientierungsmesse für junge Leute. Corona-bedingt wurde die Messe auf den 16. und 17. Oktober verschoben. Die Rostocker Straßenbahn AG wird wieder mit einem modernen Bus auf der Messe vertreten sein, um über die Ausbildungsberufe Fachkraft im Fahrbetrieb, Mechatroniker und Kfz-Mechatroniker zu informieren.

„Also einsteigen und direkt einmal Probe sitzen! Wir freuen uns auf neue, motivierte junge Leute in unserem Team“, erklärt Silvana Ingold, Referentin für Berufsausbildung bei der RSAG. Die Azubis und Ausbildungsberater vor Ort beantworten alle Fragen und helfen gerne weiter.



Ein Blick ins Azubi-Tagebuch verrät, womit sich die Auszubildenden tagtäglich beschäftigen und wie die praxisnahe Ausbildung im Team organisiert ist. Die RSAG präsentiert sich gemeinsam mit den Partnern der Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (RVV).

Berufsorientierungsmesse "Jobfactory 2020" Öffnungszeiten der "Jobfactory 2020" in der HanseMesse Rostock: Freitag, 16. Oktober, 9 Uhr bis 15 Uhr Samstag, 17. Oktober, 9 Uhr bis 15 Uhr Der Eintritt zu Jobmesse ist frei.









Mit dabei sind unter anderem die Stadtwerke Rostock, Nordwasser, die Stadtentsorgung Rostock sowie der Rostocker Fracht- und Fischereihafen. Bewerbungsschluss für das Ausbildungsjahr 2021 ist Mitte Dezember 2020.