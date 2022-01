Rostock : Fährverkehr zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof fällt aus

Vorerst bis 10 Uhr ist der Betrieb aktuell eingestellt. Grund soll eine technische Störung sein.

Rostock | Die Fähre in Rostock verkehrt seit Montagfrüh, 6 Uhr, nicht zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof. Wie die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) auf ihrer Homepage mitteilte, fällt der Fährverkehr vorerst bis 10 Uhr aus. Als Grund dafür gab das Verkehrsunternehmen technische Störungen an. Related content In der Vergangenheit kam es immer mal wieder zu ...

