Im Gartenzaun eingeklemmt : Feuerwehr rettet Reh aus Kleingartenanlage in Rostock-Gehlsdorf

Das Tier war stundenlang in einem Gartentor eingeklemmt. Die Kameraden konnten es nach wenigen Minuten befreien. Ein zweites Reh hatte sich selbstständig aus der Patsche geholfen.

Rostock | Einem Reh in der sprichwörtlichen Klemme verhalf die Feuerwehr in Rostock am Dienstagvormittag zur Rettung. Das Tier war stundenlang in einem Gartentor im Stadtteil Gehlsdorf eingeklemmt. Ein zweites Reh konnte sich selbstständig befreien. Ein Gartenbesitzer entdeckte am Morgen das verängstigte und schreiende Tier in der Kleingartenanlage „Hufe 2“ an ...

