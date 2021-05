Brände in Rostock : Feuerwehr und Polizei erneut zweimal auf Abrissgelände gefordert

Die Anlage befindet sich seit längerem im Abriss.

Rostock | Seit mehreren Monaten legen bislang unbekannte Brandstifter in regelmäßigen Abständen in der ehemaligen Kleingartenanlage am Pütterweg in der Rostocker Südstadt Feuer. So auch gleich zweimal am Donnerstag. Erst brannte am Mittag Unrat, am Nachmittag eine Gartenlaube. Die Anlage befindet sich seit längerem im Abriss. Unbekannte hatten diesmal zunäch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.