Rostock : Fischkutter im Stadthafen gesunken

Als die ersten Einsatzkräfte dort ankamen, ragte nur noch ein Teil eines Mastes aus dem Wasser.

Rostock | Ein 17 Meter langer Fischkutter ist am Donnerstagmorgen im Rostocker Stadthafen gesunken. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem großen Aufgebot aus. Bislang ist unklar, warum der Kutter namens Wernigerode sank. Laut eines Feuerwehrsprechers ging am frühen Morgen gegen 7 Uhr der Notruf in der Leitstelle ein. Sofort rückten mehrere Fahrzeuge in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.