Gedenken an Rostocker Juden : Förderverein des Max-Samuel-Hauses lädt zur Denksteinpflege ein

Ende Januar kann jeder mithelfen, die Messingsteine in der Hansestadt zu reinigen.

Rostock | Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages lädt der Förderverein des Max-Samuel-Hauses bereits am 23.01.2022 um 13.30 Uhr zur Pflege der Denksteine für die ermordeten Rostocker Jüdinnen und Juden am Max-Samuel-Haus ein. Die Einladung richtet sich an Einzelpersonen, aber auch an Seminargruppen sowie Schulklassen und Vereinsgruppen. Steine ...

