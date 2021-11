Rostock : „Fräulein Julie“ kehrt zurück auf die Bühne

Das Schauspiel, das der Autor August Strindberg im Exil in Dänemark schrieb und das lange nicht aufgeführt werden durfte, feiert am Freitag Premiere im Volkstheater.

Rostock | Das Schauspiel „Fräulein Julie“ von August Strindberg feiert am Freitag Premiere in Rostock. Um 20 Uhr hebt sich dafür der Vorhang im Ateliertheater des Volkstheaters Rostock. „Fräulein Julie“ ist ein Stück, das der Autor im Exil in Dänemark schrieb, 1889 auf die Bühne kam und dann lange nicht aufgeführt werden durfte. Jetzt inszeniert Regisseurin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.