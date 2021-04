Corona-Schutzimpfung : Über 60-jährige Rostocker erhalten Termin nur mit Geduld

Hotline des Landes ist überlastet. Insgesamt 30.000 Rostocker wurden im Impfzentrum in der Hanse Messe bisher geimpft.

Rostock | Es klingelt mehrfach, keiner nimmt ab. So mancher Rostocker, der derzeit einen Termin im Impfzentrum in der Hanse Messe in Schmarl vereinbaren will, hängt oft in der Leitung fest. Dass die Impfhotline überlastet ist, sei der Stadt bekannt, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Donnerstagabend mit. Freie Termine im Impfzentrum für einen Nadelstich mit As...

