Rostock : Freiwillige Feuerwehren erhalten neue Fahrzeuge

Fast eine Million Euro hat sich das die Stadt kosten lassen.

Rostock | Mit den modernsten Fahrzeugen können die Freiwilligen Feuerwehren in Gehlsdorf und Warnemünde jetzt zu den Einsätzen raus fahren. Denn zwei neue Hilfeleistungslöschfahrzeuge hat Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) am Mittwochnachmittag vor dem Kröpeliner Tor in Rostock an die Freiwilligen Wehren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock...

