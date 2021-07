Modellprojekt in Rostock : Fußgängerzone in der KTV wird weiter kritisiert

Auf der Sitzung des zuständigen Ortsbeirates kochten die Emotionen hoch. Denn Anwohner und Gewerbetreibende fühlten sich nicht genügend beteiligt.

Rostock | Die Kritik am Modellversuch „Sommerstraße Am Brink“ in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) reißt nicht ab. Wenige Tage bevor der Barnstorfer Weg vom 2. August bis Ende Oktober zwischen Wismarsche Straße und dem Café Central zur Fußgängerzone werden soll, machten Anwohner und Gewerbetreibende ihrem Unmut auf der Sitzung des Ortsbeirats der KTV ...

