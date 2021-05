Feuerwehreinsatz in Rostock : Gartenlaube in Evershagen brennt lichterloh

Die Feuerwehr rückt mit Großaufgebot in Rostock aus. Polizei geht von Brandstiftung aus.

Rostock | Rostocks Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz in den Stadtteil Evershagen ausrücken. Grund: Eine Gartenlaube stand lichterloh in Flammen. Über dem Nordwesten der Stadt ragten riesige schwarze Rauchschwaden in den Himmel. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Wie es hieß, wählten Passante...

