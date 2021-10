Rostock : Lütten Klein hat einen neuen Generationenpark

In der Stockholmer Straße ist ein neuer Spielplatz entstanden. Gleichzeitig wird in Lütten Klein an einem weiteren Park gebaut. In der Turkuer Straße werden die Grünanlagen umgestaltet.

Rostock | Schon während der Bauarbeiten hatten viele Kinder am Bauzaun gerüttelt. Jetzt konnte der neue Generationen-Spielplatz in Lütten Klein offiziell eingeweiht werden. Am Mittwoch wurde die komplett neu gestaltete Grünfläche in der Stockholmer Straße übergeben. Damit erfährt der Stadtteil im Rostocker Nordwesten mit etwa 16.700 Einwohnern eine deutliche...

