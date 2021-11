Airport Rostock-Laage : Rostocker Bürgerschaft stimmt für Verkauf des Flughafens

Der defizitäre Regionalflughafen Rostock-Laage soll nach dem Willen einer großen Mehrheit in der Rostocker Bürgerschaft an einen privaten Investor verkauft werden.

Rostock | Seltene politische Einigkeit: Mit deutlicher Mehrheit hat die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung für den Verkauf des Flughafens Rostock-Laage an einen privaten Investor gestimmt. Ein privater Investor könne für den defizitären Regionalflughafen Entwicklungspotenziale verwirklichen, wie es die öffentliche Hand in dieser Fo...

