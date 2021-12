Für Klima- und Moorschutz : Grüne Jugend setzt Rostock unter Druck

Rostock müsse den Klimaschutz bei Projekten wie der Umgestaltung im Rosengarten oder Bauprojekten in der Innenstadt beachten. Auch die geplante Erweiterung des Rostocker Hafens könnte katastrophale Folgen haben.

Rostock | Der Protest für mehr Klimaschutz und gegen eine Erweiterung der Rostocker Überseehafen zulasten eines Moores hält in Rostock. Am Sonnabend demonstrierten etwa ein Dutzend Mitglieder der Grünen Jugend mit einer Mahnwache vor dem Rathaus der Hansestadt, um gegen die „Untätigkeit der Regierenden aufmerksam zu machen“, wie es in einer Mitteilung hieß. ...

